Coronavirus, Champions e Europa League: si cerca di ripartire tra fine aprile e inizio maggio – Le ultime

Le decisioni a cascata dell’Uefa sono arrivate assieme a una calendarizzazione abbastanza ben definita e ad alcune priorità, virus permettendo, di carattere economico. Euro 2020 slitta al 2021: saranno sempre 12 i Paesi ospitanti, inaugurazione a Roma l’11 giugno, finale a Londra l’11 luglio. Ufficiale. Tutto traslato di un anno, e comunque con perdite intorno ai 300 milioni di euro. Tutto necessario perché la precedenza viene data alla lotta al coronavirus e poi, soprattutto per motivi logistici ed economici, a campionati interni e Coppe europee.

UEFA today announced the postponement of UEFA EURO 2020.



A working group has been set up with the participation of leagues and club representatives to examine calendar solutions that would allow for the completion of the current season…



