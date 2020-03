Coronavirus, in motorino per le strade deserte di Roma – Il timelapse

Le immagini parlano chiaro e fanno impressione. Le strade di Roma, da via Cavour passando per il Colosseo e il Circo Massimo, sono deserte. Pochissime auto. A seguito dell’emergenza sanitaria del coronavirus, infatti, gli italiani, in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, stanno evitando ogni spostamento non necessario, uscendo di casa solo per andare a lavoro, fare la spesa o in casi di necessità.

In realtà c’è ancora chi non rispetta gli ordini delle autorità: si parla di oltre 35mila denunce in sei giorni; denunciati 1.319 esercenti perché hanno violato l’obbligo di chiusura delle attività. Ma le immagini, girate in timelapse dall’agenzia Vista a bordo di un motorino nella Capitale, mostrano il traffico di Roma decisamente diminuito, così come a Milano dove le strade in questi giorni sono quasi deserte.

Fonte video: Agenzia Vista | Alexander Jakhnagiev – Foto in copertina di Angelo Carconi per Ansa

