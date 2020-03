Il video dei carri armati militari nei treni in Germania. Si parla ancora di Defender Europe 20

«Treno di rifornimenti militari in Germania. Cosa minkia sta succedendo??» si domanda l’utente @cris_cersei condividendo il video pubblicato il 18 marzo 2020 dall’utente QAnon @Evie_1111 che mostra il passaggio di un treno carico di diversi mezzi blindati in Germania.

Il video è stato diffuso anche da altri utenti Q-Anon, come @LenaMoser6, che in un suo tweet scrive «Ci stanno liberando dal fascismo» ed infine «WWG1WGA», acronimo di «where we go one, we go all» tipico dei QAnon.

Non si tratta di mezzi militari tedeschi, eppure percorrono una tratta che riguarda proprio la Germania viste le scritte delle destinazioni nel cartello della stazione, una di queste Hannover.

Si tratta di un mezzo militare americano, lo stesso tipo che troviamo nel video di presentazione dell’esercitazione Defender Europe 20 in un video ufficiale pubblicato sul sito Eur.army.mil il 5 marzo 2020.

Troviamo un altro di questi mezzi presso il porto tedesco di Bremerhaven.

Parliamo ancora una volta delle esercitazioni Defender Europe 20 di cui vi avevamo raccontato in un precedente articolo.

Non è un caso che sui social si stia avvisando la cittadinanza di stare tranquilli che si tratta solo dell’esercitazione di cui si parla e si è a conoscenza, senza alcun segreto, dal 2019.

Uno degli avvisi pubblicati per Defender Europe 20 in Germania.

Questo anche in risposta ai cittadini che, non sapendo di cosa si tratta, pubblicano sui social post dove si domandano che cosa stia accadendo.

Una delle immagini circolate su Instagram.

