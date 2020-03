Coronavirus, tutte le notizie della notte – Macron: «La Francia è con l’Italia: basta con l’Ue egoista». In Cina ancora zero casi interni: 54 contagi di ritorno

In un’intervista rilasciata a tre quotidiani italiani, il presidente francese promette battaglia nelle prossime settimane accanto a Italia e Spagna perché il Consiglio europeo trovi un accordo per sostenere le economie dei Paesi colpiti dalla pandemia

Francia

«La Francia è al fianco dell’Italia» nella battaglia contro il Coronavirus ha detto il presidente Francese, Emmanuel Macron, nella sua prima intervista ai media stranieri, riportata dall’agenzia Afp e pubblicata da tre quotidiani italiani. A proposito dello stallo tra i Capi di governo nell’ultimo Consiglio europeo, Macron ha ribadito: «Non voglio un’Europa egoista e divisa. Non supereremo questa crisi senza una solidarietà europea forte, a livello sanitario e finanziario». Così come dichiarato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio alla nazione di ieri 27 marzo, secondo Macron non c’è spazio per iniziative individuali tra i Paesi membri: «L’Ue, la zona euro, si riducono a un’istituzione monetaria e a un insieme di regole che consentono a ogni Stato di agire per conto suo? O si agisce insieme per finanziare le nostre spese, i nostri bisogni in questa crisi vitale?».

Nell’ultimo Consiglio europeo, la Francia, assieme a «dieci Paesi dell’eurozona – Italia compresa – che rappresentano il 60% del Pil» Ue ha sostenuto la necessità dei «Coronabond», o qualunque altra forma di indebitamento comune o «un aumento del bilancio dell’Ue per permettere un sostegno reale ai Paesi più colpiti da questa crisi». Gli altri Paesi, come la Germania, si sono opposti, ma il dibattito dovrà continuare nelle prossime settimane, ha assicurato Macron: «Non possiamo abbandonare questa battaglia. Preferisco un’Europa che accetti divergenze e dibattiti piuttosto che un’unità di facciata che conduce all’immobilismo. Se l’Europa può morire, è nel non agire. Come Giuseppe Conte, non voglio un’Europa del minimo comune denominatore. Il momento è storico: la Francia si batterà per un’Europa della solidarietà, della sovranità e dell’avvenire».

A proposito della reazione di Italia e Francia davanti all’emergenza, Macron ha ricordato come Parigi abbia adottato le misure «più foti e al più pesto, con le misure di restrizioni sociali adottate prima dei nostri partner europei. Non me ne do alcun merito – ha aggiunto il presidente francese – perché la scienza ci ha illuminato e l’Italia ci ha preceduto in questa crisi, così da trarre le lezioni per noi stessi. Abbiamo imparato dalle esperienze dolorose del vostro Paese e dalle decisioni coraggiose prese dal vostro governo – ha detto rivolgendosi all’Italia – molti paesi europei giudicavano eccessive tali restrizioni, oggi tutti le attuano perché sono indispensabili nella nostra guerra contro il virus».

Cina

EPA/YFC | Torna ad affollarsi la metropolitana di Wuhan, dopo la caduta delle restrizioni ai movimenti nella provincia dell’Hubei per chi è in possesso del «bollino verde», il certificato che attesta di essere asintomatico.

Ancora un giorno senza nuovi contagi interni per la Cina, dove ormai l’epidemia di Coronavirus sarebbe sotto controllo secondo i dati della Commissione nazionale sanitaria. Nell’ultimo bollettino sono ancora i contagi esterni ad accrescere il numero dei casi nel Paese: nelle ultime 24 ore ne sono stati comunicati 54, mentre 383 sono stati i pazienti guariti. Nella provincia dell’Hubei, primo focolaio dell’epidemia, ci sono stati tre morti. In totale nel Paese si registrano 3.295 vittime, con 81.394 casi, mentre i guariti sono saliti a 74.671.

Aumentano i casi in Argentina e Venezuela

EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI | Soldati dell’esercito argentino impegnati nella distribuzione del cibo

Il numero di contagi continua a preoccupare anche in Sud America, con il numero dei contagi in Argentina diffusi ieri 27 marzo dalle autorità sanitarie salito a 690 casi. Cinque le ultimi vittime argentine, per un totale di 17. Seconda vittima invece in Venezuela, dove il ministro della Comunicazione, Jorge Rodriguez, ha confermato la morte in una clinica privata di un secondo contagiato che aveva altre patologie polmonari pregresse. Anche il governo di Caracas vede crescere il numero dei contagiati, ora saliti a 113.

Usa

Negli Stati Uniti i casi di Coronavirus superano i 100mila. Mentre l’Italia con i suoi 86.498 contagi supera la Cina e balza al secondo posto dei Paesi più colpiti, secondo i dati della Johns Hopkins University. Nelle ultime 24 ore sono stati 345 i nuovi morti in Usa.

La situazione globale dell’epidemia la mattina del 28 marzo secondo l’Università Johns Hopkins

Il maxi pacchetto di aiuti da 2mila miliardi di dollari è legge negli Stati Uniti. Dopo l’approvazione di Senato e Camera, è arrivata la firma di Donald Trump. «Gli stimoli concederanno l’aiuto di cui c’è urgentemente bisogno», ha detto Trump. Il presidente, inoltre, ha chiesto a General Motors di produrre respiratori. «Ho firmato un memorandum con cui ordino al ministro della Sanità di usare tutta l’autorità concessa dal Defense Production Act per chiedere alla General Motors di accettare, applicare e considerare prioritari i contratti federali per i respiratori», si legge in una nota della Casa Bianca che fa riferimento a una legge che concede al presidente di decidere sulla produzione industriale in tempi di guerra, il Defense Production Act appunto.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Secondo il capo della Casa Bianca Donald Trump, «la Cina ha molta esperienza e ha sviluppato una forte conoscenza del virus. Stiamo lavorando a stretto contatto insieme. Molto rispetto!» «Ho appena concluso un’ottima conversazione con il presidente Xi della Cina – twitta Trump -. Abbiamo discusso nei dettagli dell’emergenza Coronavirus che sta devastando gran parte del nostro Pianeta».

Regno Unito

Sono oltre 11 mila i contagi nel Regno Unito, dove sono risultati positivi anche il premier Boris Johnson e il ministro della Sanità, Matt Hancock. 24 ore prima era stata diffusa la notizia del contagio anche per il principe Carlo.

Nei prossimi giorni la curva dei contagi sarà destinata a impennarsi, con le vittime per Coronavirus arrivate ora a 759. «Ci aspettiamo uno tsunami continuo», ha detto Chris Hopson – numero uno di NHS Providers, società che rappresenta i manager del sistema sanitario britannico – alla Bbc.

Spagna

EPA/Kiko Huesca | Lavoratori di pompe funebri (sullo sfondo) alla pista di pattinaggio del Palacio de Hielo, un obitorio temporaneo per coloro che muoiono a causa della pandemia della malattia COVID-19, a Madrid, in Spagna, il 26 marzo 2020.

In Spagna il numero dei morti in seguito alla diffusione del Coronavirus cresce rapidamente di giorno in giorno, con un totale che ha ormai superato le 5 mila persone morte, 5.138, con i contagi arrivati a 65.719.

Africa

La direttrice regionale dell’Oms per l’Africa, Matshidiso Rebecca Moeti, ha definito la situazione dell’epidemia di Coronavirus nel continente «molto preoccupante». «C’è un’evoluzione drammatica, con un aumento geografico del numero dei Paesi e anche del numero dei contagiati», ha dichiarato. «Ci sono 39 Paesi con circa 300 casi al giorno», per un totale di 2.234 casi. In alcune zone «c’è una vita comunitaria molto forte» dove è difficile adottare misure di isolamento. «Dobbiamo trovare altri metodi di igiene per minimizzare la propagazione», ha detto Moeti.

Anche in Sudafrica si registrano i primi due malati di Covid-19, mentre il numero dei contagiati continua a salire e ora si contano oltre mille positivi nel Paese in cui gli strumenti sanitari per affrontare l’emergenza epidemiologica sono certamente inferiori a quelli a disposizione dell’Occidente. «Due persone sono morte nella provincia del Capo occidentale», ha reso noto in un comunicato il ministro della Salute sudafricano Zweli Mkhize.

In Russia il governo chiude bar e ristoranti

Il governo russo ha ordinato la chiusura di tutti i bar e ristoranti nel Paese per contenere la diffusione del Coronavirus. La disposizione è contenuta nell’ultimo decreto diramato dal primo ministro russo Mikhail Mishustin. Come accade anche in Italia, i servizi di consegna a domicilio potranno invece continuare a lavorare. Il premier ha inoltre disposto la sospensione delle attività dal 28 marzo al 1 giugno – delle piste da sci e delle strutture ricreative di massa (come resort e centri termali) – in tutto il territorio della Federazione Russa.

