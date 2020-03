Coronavirus, a Roma suona Morricone contro la noia da quarantena: boom di condivisioni sui social – Video

Un tema musicale al giorno per risollevare gli animi fiaccati dalla quarantena per il Coronavirus. Jacopo Mastrangelo, 18 anni, con una passione sfrenata per la musica e per la chitarra elettrica, ha cominciato per caso. Dal terrazzo di casa sua, a Roma, che affaccia su una piazza Navona ora deserta e desolante, ha intrattenuto il pubblico – formato dai residenti del quartiere – con il Debora’s Theme, tratto dalla colonna sonora di Ennio Morricone per il film C’era una volta in America.

Tramonto all’orizzonte, chitarra pronta, amplificatori al massimo, il tricolore che sventola dal balcone e indosso una maglietta azzurra. Così il ragazzo ha incantato tutti mentre suonava e veniva ripreso durante l’esibizione da papà Fabio con cui ha deciso che, ogni giorno, andranno a pescare qualcosa di nuovo dal mondo della musica per intrattenere il Paese. Infatti, com’era intuibile, la clip video ha fatto il giro del web riscuotendo un successo inaspettato: oltre diecimila condivisioni in 24 ore e altrettanti commenti e like. «Siamo sommersi dalle richieste, non ce lo aspettavamo», ha detto il papà al telefono. «Stiamo cercando di concentrare le richieste: chi ci chiede di suonare, chi di raccontare com’è nata la cosa, non sembra vero».

