Coronavirus. La bufala del dottore italiano arrestato per aver ucciso 3000 pazienti Covid-19

Il 2 aprile 2020 l’account Twitter «Hey, teacher» ha pubblicato alcuni screenshot con presunte «notizie» da verificare. Di che genere? A quanto pare in Inghilterra qualcuno sta condividendo fake news sul Coronavirus in Italia:

La prima immagine riguarda un presunto articolo dal titolo «Italy arrest Doctor for intentionally killing over 3,000 coronavirus patients» pubblicato dal sito N5ti.com:

L’articolo esiste e riporta una vera e propria bufala:

An Italian doctor at the center of the country’s fight against coronavirus has been charged with murder after authorities found out that he is responsible for over 3,000 coronavirus-related deaths.

Dr. Sergio Kerr, who is a known member of the Italian opposition Democratic Party, is found to have ignored the approved medical procedures for treating coronavirus patients. A state prosecutor tells court that Dr. Sergio administered Benadryl, Ditropan and doxepin which are anticholinergic medications which worsen pneumonia.