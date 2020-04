Coronavirus, i numeri della Lombardia: 1.292 nuovi positivi e 367 morti in più rispetto a ieri. 1.351 persone in terapia intensiva

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 6.837 tamponi. In calo i ricoverati non in terapia intensiva, 165 in meno rispetto a ieri

Il bollettino del 2 aprile

Ecco i dati dei nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia. Nel bollettino del 2 aprile, la Regione Lombardia ha comunicato che i casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 1.292 (ieri erano 1.565), per un totale di 46.065 casi positivi totali registrati nel territorio più colpito d’Italia.

Scende anche il numero dei decessi: 367 (ieri erano 394). In totale le vittime sono ora 7.960 (ieri erano 7.593). Per il dato dei pazienti in terapia intensiva, ora sono 1.351 (ieri 1.342, con una variazione di +18), con nove pazienti in più nelle ultime 24 ore. In frenata il numero dei pazienti ricoverati con sintomi non in terapia intensiva: 11.762 (165 in meno rispetto a ieri).

I tamponi totali effettuati sono 128.286, +6.837 nelle ultime 24 ore. Prima di comunicare i dati giornalieri, la Regione ha invitato tutti i cittadini a scaricare l’app per cellulare AllertaLOM per «riuscire a fare una mappa del contagio nella regione attraverso un milione di questionari pubblicati dai cittadini».

I dati nelle province

Questi i dati relativi alle province:

Bergamo 9.171 (+132)

9.171 (+132) Brescia 8.757 (+159)

8.757 (+159) Como 1.205 (+48)

1.205 (+48) Cremona 3.974 (+33)

3.974 (+33) Lecco 1.552 (+36)

1.552 (+36) Lodi 2.189 (+32)

2.189 (+32) Monza e Brianza 2.633 (+90)

2.633 (+90) Milano 10.004 (+482)

10.004 (+482) Mantova 1.784 (+46)

1.784 (+46) Pavia 2.285 (+105)

2.285 (+105) Sondrio 517 (+33)

517 (+33) Varese 1.002 (+65)

