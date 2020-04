Coronavirus, tutte le notizie della notte – Gli 007 Usa valutano ipotesi dell’incidente nel laboratorio di Wuhan. Trump verso la riapertura prima di maggio

Sono oltre 2 milioni i contagi in tutto il mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. La metà dei casi è in Europa. Gli Stati Uniti restano il Paese più colpito dalla pandemia, con oltre 638 mila contagi e più di 28 mila vittime

Stati Uniti

EPA/SHAWN THEW | Il presidente Usa Donald Trump

Alcuni dirigenti dell’intelligence Usa stanno valutando l’ipotesi che il nuovo Coronavirus sia nato in laboratorio di Wuhan, primo focolaio dell’epidemia, e diffuso dopo un incidente. L’indiscrezione arriva dalla Cnn, che cita varie fonti che conoscono il dossier dell’indagine, ma che considerano comunque prematuro al momento trarre qualsiasi conclusione. È di ieri, 14 aprile, la notizia rivelata dal Washington post secondo cui ci sono due comunicazioni riservate della diplomazia Usa a Pechino, che già nel 2018 avvertivano sulle lacune del laboratorio di virologia nell’Hubei.

Trump: «Superato il picco»

Gli Stati Uniti si preparano alla ripartenza dell’economia, dopo che gli ultimi dati su contagi e vittime hanno indicato come sia stato superato il picco dei casi di Coronavirus. Nel corso del briefing quotidiano sull’emergenza sanitaria, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che oggi, 16 aprile, annuncerà le direttive nazionali per l’alleggerimento del lockdown, dopo giorni di tensioni con i governatori impegnati a preparare piani autonomi per riaprire le aziende.

Numeri stabili, ma pur sempre gravi quelli americani, con 28.326 vittime conteggiate finora, cresciute di quasi 2 mila nell’ultimo giorno. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i contagi hanno raggiunto quota 636.350. Una situazione grave della quale Trump ha accusato anche oggi i vertici dell’Organizzazione mondiale della sanità che «hanno fatto un orribile, tragico errore – ha detto – O forse sapevano cosa stava succedendo». Ieri il presidente Usa ha deciso di sospendere i finanziamenti americani all’agenzia Onu, colpevole di aver «trattato gli Usa molto male a favore della Cina».

Tensione in Michigan

Scoppia la protesta a Lansing, capitale del Michigan, contro la governatrice Gretchen Whitmer, con migliaia di auto che si sono radunate per contestare le linee guida definite «tiranniche» per contrastare l’emergenza del Coronavirus. Un lungo corteo di veicoli a suon di clacson è arrivato fino alla sede del governo statale, con cartelli che recitano «la libertà persa una volta è persa per sempre», e ancora «la sicurezza senza libertà si chiama prigione». Nel Michigan ci sono stati circa 27 mila contagiati e quasi 1.800 morti. Da quasi una settimana è cominciata a montare la protesta, dopo la decisione della governatrice di rinnovare il lockdown per un altro mese, imponendo il divieto di spostamento nelle seconde case e gli assembramenti anche tra parenti.

Cina

EPA/ROMAN PILIPEY | Passeggeri arrivati da Wuhan a Pechino

Restano stabili i nuovi casi in Cina, dove per il secondo giorno consecutivo la Commissione sanitaria nazionale ha registrato 46 contagiati nelle ultime 24 ore, di cui 34 importati. Gli altri 12 invece sono stati nella provincia del Guangdong (5), nella provincia di Heilongjiang (4) e a Pechino (3). Anche oggi in Cina non sono stati indicati nuovi decessi per Coronavirus. I casi totali sono ora 82.341, mentre le vittime 3.342.

