Coronavirus. Gli Usa indagano sull’origine del Sars-cov-2 in laboratorio a Wuhan? Il risultato: «Inconcludente»

Il 16 aprile 2020 alle ore 8:45 viene pubblicato un articolo sul sito dell’Ansa dal titolo «Coronavirus: Usa indaga laboratorio Cina» dove leggiamo che «dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente».

Viene citato, senza linkarlo, un pezzo pubblicato dal Washington Post che riporterebbe la notizia. Si tratta dell’articolo riportato nella sezione «Opinions» del 14 aprile 2020 dal titolo «State Department cables warned of safety issues at Wuhan lab studying bat coronaviruses».

Il 16 aprile 2020 interviene in una conferenza stampa, il generale dell’esercito americano Mark A. Milley, il quale ha risposto alle domande in merito agli articoli pubblicati nei giorni precedenti riguardo alle indagini sull’origine del virus in un laboratorio a Wuhan. Ecco la trascrizione riportata nel video pubblicato dal Washington Post:

Secondly, on the lab piece, there’s a lot of rumor and speculation in a wide variety of media, the blog sites, et cetera. It should be no surprise to you that we’ve taken a keen interest in that, and we’ve had a lot of intelligence take a hard look at that. And I would just say at this point, it’s inconclusive, although the weight of evidence, seems to indicate natural, but we don’t know for certain.