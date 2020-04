In totale sono 232.674 i tamponi eseguiti nella Regione, più di 10mila in 24 ore

Il bollettino del 16 aprile

Stabili i decessi da Coronavirus in Lombardia: oggi, 16 aprile, la regione più colpita d’Italia registra 231 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle 235 di ieri. Rispetto a ieri ci sono stati +941 nuovi casi di positività (ieri erano +827), per un totale di 63.094 (ieri era 62.153). I dati arrivano a fronte di 232.674 tamponi eseguiti (+10.706 nelle ultime 24 ore, ieri erano 221.968).

Il bilancio dei decessi raggiunge quindi quota 11.608 (ieri erano 11.377): oggi si sono registrati +169 casi attualmente positivi (ieri erano +235). Il dato dei pazienti in terapia intensiva ora è di 1.032 (-41 rispetto a ieri quando erano 1.073), i ricoverati sono 11.356 (-687 rispetto a ieri quando erano 12.043).

«Discuteremo domani il piano per riaprire», spiega il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala. «Se avremo orari di lavoro scaglionati o l’organizzazione dei trasporti pubblici. Attraverso il confronto con cittadini, società, scienza e politica lavoriamo a un pacchetto che possa essere utile alla riapertura. Sulle attività produttive la decisione è di competenza del governo, ma pensiamo che il nostro lavoro sarà utile anche per l’esecutivo».

I dati nelle province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 nelle province lombarde:

Bergamo 10.518 (+46)

Brescia 11.355 (+168)

Como 2.233 (+79)

Cremona 5.273 (+71)

Lecco 1.986 (+4)

Lodi 2.626 (+39)

Monza e Brianza 3.932 (+54)

Milano 14.952 (+277)

Mantova 2.691 (+36)

Pavia 3.390 (+74)

Sondrio 864 (+5)

Varese 1.953 (+69)

