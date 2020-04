Coronavirus, tutte le notizie della notte: negli Stati Uniti più di 3mila morti in 24 ore. La proposta di Trump: «Curare il Covid con iniezioni di disinfettante»

Sono 2.708.885 le persone colpite da Coronavirus nel mondo, 190.858 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 866.646 contagi, seguono Spagna (213.024) e Italia (189.973), secondo i dati della Johns Hopkins University.

Nelle ultime ore negli Stati Uniti sono morte più di 3mila persone, il numero delle vittime è salito a 49.759, ieri erano 46.609. Mentre i casi accertati sono 866.646. Sta scatenando polemiche la proposta di Donald Trump di combattere il virus con iniezioni di disinfettante. Indicazione subito criticata dagli esperti, come riporta il Guardian, che definiscono il suggerimento «irresponsabile e pericoloso». Trump ha suggerito anche di provare a utilizzare la luce solare o i raggi ultravioletti.

La Camera Usa ha dato il via libera a fondi per 484 miliardi per aiutare le piccole e medie imprese e gli ospedali a far fronte all’emergenza Covid-19. I fondi approvati vanno a finanziare il Payckek Protection Program, il piano per le pmi approvato in precedenza e che ha registrato in pochi giorni l’esaurimento dei 350 miliardi stanziati. Il provvedimento è stato già approvato da Senato, manca soltanto l’ultimo passaggio: la firma di Trump. Per quanto riguarda la gestione dell’emergenza, il presidente Usa ha annunciato che probabilmente le misure di distanziamento sociale verranno estese fino all’estate.

