Coronavirus. È il giorno del Consiglio Ue per decidere sugli aiuti. Merkel: «Pronti a maggiori contributi»

Alle 15 i capi di Stato europei si riuniranno in videoconferenza per decidere cosa fare del Fondo comune per la ripresa. Ma probabilmente passeranno settimane prima che l’accordo venga finalizzato

Se ne parla dall’ultima riunione dell’Eurogruppo – l’assemblea dei ministri delle Finanze dei Paesi dell’eurozona, al termine della quale si era arrivati alla formula “Si Mes, no Eurobond” che ha creato molto scompiglio in Italia – ma alla fine il tanto atteso summit dei capi di governo Ue di oggi, 23 aprile, potrebbe essere l’ennesimo colloquio interlocutorio, destinato dunque a terminare con una manciata di propositi e nessuna decisione concreta.

Il tema è lo stesso: quali aiuti far arrivare dall’Unione europea ai Paesi europei colpiti dal Coronavirus e secondo quali modalità? Ma la discussione ormai si è spostata dai “coronabond”, tanto avversati dai Paesi pro-austerità come Olanda, Austria e Germania, al “Recovery Fund”, un fondo per la ripresa finanziato dagli Stati membri, che possa emettere titoli e raccogliere soldi sui mercati per poi prestarli – o semplicemente concederli, come auspica il governo italiano – ai Paesi più in difficoltà.

Sul Recovery Fund si rimanderà tutto a giugno?

Il Recovery Fund è soltanto l’ultima di una serie di misure già predisposte dall’Unione europea. Parliamo innanzitutto del Mes (Fondo Salva Stati), i cui 37 miliardi di euro non dispiacciono più di tanto al governo italiano, come ha affermato il premier Conte durante l’informativa al Senato. L’accordo sul Mes, raggiunto a inizio aprile, prevede che ogni Paese Ue abbia diritto a un finanziamento pari al 2% del proprio Pil da spendere, senza condizioni ulteriori, in sostegno, diretto o indiretto, al proprio sistema sanitario. Per tutelare i lavoratori invece è prevista una Cassa integrazione europea che mette a disposizione circa 100 miliardi di euro dal bilancio Ue, mentre sarà la Banca centrale europea ad aiutare le piccole e medie imprese tramite prestiti garantiti per un totale di circa 200 miliardi di euro.

Dall’incontro di oggi, previsto alle 15, rigorosamente in video-conferenza, ci si aspetta innanzitutto un chiarimento riguardo l’entità del Fondo: l’impegno previsto inizialmente era di un migliaio di miliardi da agganciare al bilancio europeo per il periodo 2021-2027, anche se la gran parte della spesa dovrebbe concentrarsi nei primi anni. Ed è proprio qui che i tempi si allungherebbero: la Commissione probabilmente impiegherà qualche settimana per elaborare un piano di ampliamento del budget europeo che dovrà essere nuovamente approvato in un successivo Consiglio europeo, che si dovrebbe tenere probabilmente nei primi giorni di giugno.

Gli schieramenti e il documento della Commissione

Sempre che l’accordo si possa davvero trovare. L’ex premier belga Charles Michel si trova di nuovo a gestire due fronti opposti – semplificando, il Nord contro il Sud – tra chi vuole limitarsi ad usare il bilancio europeo per finanziare la ripresa e chi invece vuole usare “strumenti innovativi”, come i titoli di stato condivisi. Ma lo scontro sarà anche sulle dimensioni del Recovery Fund, oltre che sulle modalità di erogazione degli aiuti.

Stando a quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Financial Times, l’Italia insisterà sulla necessità che il “Recovery fund”, faccia trasferimenti a fondo perduto e non prestiti ai singoli Stati, e che venga finanziato tramite l’emissione di titoli a scadenza molto lunga. Recentemente la Spagna ha avanzato una nuova proposta, proponendo la creazione di un debito perenne per emettere titoli comunitari, pagando gli interessi tramite una tassazione europea, per esempio una Green tax sull’anidride carbonica.

Secondo un documento interno della Commissione europea elaborato in vista del vertice Ue di questo pomeriggio, il Recovery Fund dovrebbe essere dotato di 300 miliardi di euro, una cifra inferiore quindi a quelle inizialmente ipotizzata: tutte risorse che andrebbero ad integrare il bilancio pluriennale Ue e a mobilitare almeno 2.000 miliardi di euro per ridare slancio alle economie colpite dalla crisi. Per raccogliere le risorse necessarie è prevista anche l’emissione di obbligazioni europee da destinare per metà a prestiti e per metà a programmi ‘ad hoc’. Insomma, si tratta di una soluzione di compromesso che però scontenterebbe Paesi come la Spagna e l’Italia. Adesso bisogna vedere cosa deciderà la Germania. Negli ultimi giorni ci sono stati segnali di apertura: in conferenza stampa la Cancelliera aveva detto che il suo Paese era pronto a partecipare a strumenti di solidarietà che andavano oltre ai 500 miliardi già stanziati.

Merkel apre a contributi più alti al bilancio Ue. E accelera sugli aiuti: «Entro il 1 di giugno»

Intervenendo oggi al Bundestag in vista del Consiglio europeo, Merkel ha ribadito questo concetto, oltre alla necessità di agire nei margini dei trattati europei. «Una cosa è chiara: dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il bilancio europeo», ha dichiarato, aggiungendo un appello affinché il pacchetto da 500 miliardi previsto dalle misure dell’Eurogruppo sia disponibile entro il 1 di giugno.

Sulla mutualizzazione del debito la Cancelliera è stata più cauta, spiegando che per farlo servirebbe modificare i trattati europei, il che prenderebbe molto tempo quando in momento di crisi come quello attuale serve agire in fretta. Il fatto che la Cancelliera apra anche solo in via teorica alla mutualizzazione del debito è comunque una notizia, visto che nel 2012 dichiarava che non ci sarebbero mai e poi mai stati gli eurobond fin’quando fosse stata Cancelliera. Misure straordinarie all’altezza dei «tempi straordinari» che stiamo vivendo. Dopotutto, come ha dichiarato la Cancelliera, «in gioco c’è la tenuta dell’Europa».

