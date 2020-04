Coronavirus, al via la Fase 2: dal 4 maggio riaprono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, dal 18 maggio i negozi. Ok agli incontri con i parenti

4 maggio 2020: è da questa data che l’Italia riparte, dopo due mesi di lockdown causati dalla pandemia di Coronavirus: ad annunciarlo oggi in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da palazzo Chigi. La fase 2, per il momento, durerà fino al 17 maggio.

Dopo giorni di incertezze e anticipazioni, ecco, nero su bianco, il nuovo decreto del presidente del Consiglio, con le decisioni maturate da palazzo Chigi, dal governo, dal Comitato tecnico scientifico e con il lavoro della task force per la fase 2 guidata dal manager Vittorio Colao, cosa si può fare e cosa non si potrà fare dal 4 maggio. Mantenendo sempre il distanziamento sociale.

Alle imprese che potranno riaprire dal 4 maggio sarà consentito preparare la ripartenza con “attività propedeutiche” a partire dal 27 aprile.

La bozza finale del decreto

Gli allegati

Dal 4 al 18 maggio

Il decreto dà una «conferma generalizzata delle misure di distanziamento gli spostamenti», spiega Conte. All’interno della Regione restano, per gli spostamenti, le comprovate esigenze lavorative, necessità, salute. Si aggiunge la possibilità di spostamenti mirati per fare visita ai congiunti. «Visite mirate fatte nel rispetto delle distanze, con mascherine e con divieti di assembramento», dice il premier. Niente party, niente ritrovi di famiglia. «È fatto divieto a tutte le persone di spostarsi tra Regioni» se non per esigenze lavorative, assoluta urgenza o salute.

L’autocertificazione

«Nel momento in cui il regime degli spostamenti resta limitato è difficile abbandonare lo strumento dell’autocertificazione. Fino a quando ci saranno ragioni che devono giustificare lo spostamento, il regime dell’autocertificazione si conserverà», dice Conte in conferenza stampa. «Con questo nuovo provvedimento non avremo un ‘libera tutti’».

A casa chi ha la febbre

«I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante», si legge nella bozza. «È fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus»

Dal 4 maggio accesso ai parchi (in sicurezza)

«Consentiamo l’accesso a ville, a parchi pubblici ma nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza» dal 4 maggio, specifica il premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

«Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato», prevede la bozza del Dpcm in vigore dal 4 maggio, con le regole previste per la fase 2.

Attività produttive

In tutta Italia, si legge nel decreto «sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3», con i codici delle attività che possono restare aperte. Elenco che «può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze». Non cambia nulla per la pubblica amministrazione, per il momento. «Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile».

E «sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione».

«È sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza».

Ristorazione da asporto

Si entrerà uno alla volta e cibo si consuma a casa, spiega Conte. «Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro», si legge nella bozza del decreto. «Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Mascherine sui mezzi pubblici

Mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. Potranno essere di stoffa e non saranno una misura sostitutiva al distanziamento sociale, che è destinato a diventare la parola d’ordine soprattutto per chi dovrà spostarsi con bus, metro, treni, aerei o traghetti. Lo prevedono le linee guida sui trasporti messe a punto dalla ministra Paola De Micheli, che sono pronte per essere allegate al dpcm sulla Fase 2. Per garantire la distanza di almeno un metro, i mezzi pubblici avranno un numero massimo di posti, con appositi marker sui sedili, ed è prevista una maggior frequenza nelle ore di punta.

