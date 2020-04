Coronavirus, tutte le notizie della notte – Oltre 2.200 decessi in un giorno negli Usa: morte più persone che in 20 anni di Guerra del Vietnam

Sono oltre 3 milioni i contagi in tutto il mondo, più di 211 mila le vittime della pandemia. Preoccupa la crescita dei casi in Sud America: in Colombia mai tanti infettati in un giorno

Usa

Torna a crescere il numero di morti di Coronavirus negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore ci sono state 2.200 vittime. I decessi per il virus finora sono stati quasi 59 mila, secondo la Johns Hopkins University, più di quanti americani siano morti nei vent’anni della Guerra in Vietnam tra il 1955 e il 1975, 58.220. Il totale dei contagi negli Stati Uniti ha ormai superato il milione di persone, toccando quota 1.034.588.

Sud America

EPA/Joedson Alves | Una sostenitrice del presidente brasiliano Jari Bolsonaro manifesta per strada a Brasilia contro il ministro della Salute Luiz Henrique Mandetta

Il Brasile ha superato la Cina per numero di vittime nella pandemia, con 5.017 decessi. Continua a salire anche il dato quotidiano dei contagi, con 5.385 nelle ultime 24 ore, per un totale di 71.886. A fronte della situazione di emergenza, il governo brasiliano ha prolungato il divieto di ingresso per gli stranieri per via aerea, fissando il blocco degli ingressi per chi non è residente in Brasile al 29 maggio.

Si aggrava il bilancio della pandemia anche in Colombia, dove il numero di contagi è salito 5.949, con un aumento di 352 nell’ultimo giorno. Si tratta dell’aumento più alto dall’inizio dell’emergenza. Il maggior numero di casi è concentrato nella capitale Bogotà con 2.408.

