Negli Usa la Camera dei rappresentanti ha approvato il piano di aiuti da 3mila miliardi di dollari, già criticato però da Donald Trump: «Morto in partenza». Nuovi contagi in Cina. L’Oms mette in guardia sul ritorno alla normalità e chiede all’Europa di rafforzare le strutture ospedaliere e prepararsi a una nuova ondata

Sono più di 4 milioni e mezzo i contagi da Coronavirus nel mondo secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito dalla pandemia con 1 milione e quasi 500mila casi. Si aggrava il bilancio dei decessi che ha raggiunto quota 88mila. Seguono tra le Nazioni più colpite la Russia e il Regno Unito.

Usa

Angela Weiss / AFP | Un agente a cavallo del NYPD

Negli Stati Uniti sono oltre 1.680 le persone morte nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi è così salito a 87.493 mentre i casi confermati sono quasi 1 milione e mezzo. Nella notte la Camera dei Rappresentanti ha approvato il piano di aiuti da 3mila miliardi di dollari per contrastare l’impatto economico della pandemia. La misura è passata con 208 voti a favore e 199 contrari. Ora la palla passa al Senato a maggioranza Repubblicana che dovrebbe respingere il piano. Donald Trump ha dichiarato la manovra «morta sul nascere».

India

EPA/DIVYAKANT SOLANKI/Mumbai, India

I casi di Coronavirus dell’India hanno superato quelli della Cina. Il ministero della Salute ha annunciato che i casi totali sono ora 85.940. Il numero delle vittime ha raggiunto quota 2.752.

Europa

EPA/OLIVIER HOSLET/Bruxelles, Belgio

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità i Paesi europei potrebbero affrontare una seconda ondata di contagi in autunno. Al Telegraph il direttore regionale per l’Oms Hans Kluge ha avvertito le nazioni che hanno iniziato ad allentare il lockdown di usare l’attuale periodo per potenziare gli ospedali e rafforzare i sistemi sanitari nazionali. «Singapore e Giappone hanno capito prima che non è il momento di festeggiare, ma di prepararsi», ha detto Kluge aggiungendo di essere «molto preoccupato per una seconda ondata in autunno».

Cina

STR / AFP) / Wuhan, Cina

Sono 8 i nuovi casi registrati in Cina nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4 del giorno precedente. Sei di questi sono importati mentre due sono stati contagiati localmente nella provincia nord-orientale di Jilin. In totale finora il Paese ha registrato 82.941 casi positivi e 4.633 morti.

Leggi anche: