Coronavirus. Per Gallera bisogna trovare due persone per infettarsi: un’eccessiva semplificazione dei dati

Giulio Gallera, assessore alla sanità e il welfare per la regione Lombardia, durante la conferenza stampa della Regione Lombardia del 22 maggio 2020 si è lasciato sfuggire una spiegazione sull’indice di contagio Covid-19 eccessivamente semplificata disinformando i cittadini: «0,51 che cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50». Non contento, rincara: «Questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me».

Dell’indice di contagio R0 (oggi RT, nota in fondo) abbiamo parlato anche in merito all’articolo sull’Umbria e all’indice in Germania di qualche settimana fa, ed è spiegato nel sito dell’Istituto Superiore di Sanità:

In altre parole se l’R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone. Quanto maggiore è il valore di R0 e tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta.

Leggiamo bene: «in media». Appunto! Ricordiamo che l’indice di contagio R0 è un dato statistico e non funziona come dichiarato dall’assessore lombardo. Stiamo attenti per favore!

Nota: si parlava fin dagli inizi del dato R0, ossia la potenziale trasmissibilità della malattia, poi si è passati a parlare di dato Rt. Come mai? Perché mentre il primo si usava nella fase iniziale della diffusione, con il secondo si parla della potenziale trasmissibilità una volta applicate le misure di contenimento.

