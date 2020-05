Il bollettino del 24 maggio

Ottime notizie dalla Lombardia: oggi, 24 maggio, si sono registrati 0 decessi legati al Covid-19. La Regione, nell’aggiornamento della situazione Coronavirus sul territorio, ha specificato in una nota come i flussi dei dati provenienti dagli ospedali, dalle strutture socio-assistenziali e dalle assistenze a domicilio non abbia rilevato nessuna nuova vittima. Era dal 21 febbraio che la Lombardia non registrava 0 decessi.

Rispetto a ieri, 23 maggio, i nuovi casi positivi sono invece 285 (comunque in calo, visto che ieri erano 441), per un totale di 87.110 casi registrati dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi diminuiscono di 16 unità (ieri -303), per un totale di 25.614 pazienti attualmente affetti da Covid-19. Ieri le nuove vittime registrate erano state 56, per un bilancio totale di 15.840.

Sono stati effettuati 670.241 tamponi. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è calato nelle ultime 24 ore di 3 unità, portando così il numero di persone ricoverate in gravi condizioni a 197. I ricoverati con sintomatologia sono attualmente 4.017, con una diminuzione di 9 pazienti rispetto a ieri. Il numero di persone guarite è aumentato di 301 unità, portando così il numero complessivo dei dimessi nella regione a 45.656 persone.

Le province

Questi i dati relativi ai casi Covid-19 ripartiti nelle province lombarde:

Bergamo : 12.906 (+72)

: 12.906 (+72) Brescia : 14.476 (+59)

: 14.476 (+59) Como : 3.757 (+10)

: 3.757 (+10) Cremona : 6.391 (+8)

: 6.391 (+8) Lecco : 2.720 (+3)

: 2.720 (+3) Lodi : 3.403 (+3)

: 3.403 (+3) Monza e Brianza : 5.439 (+18)

: 5.439 (+18) Milano : 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città

: 22.680 (+64) di cui 9.597 (+32) a Milano città Mantova : 3.320 (+6)

: 3.320 (+6) Pavia : 5.202 (+18)

: 5.202 (+18) Sondrio : 1.416 (+2)

: 1.416 (+2) Varese: 3.506 (+16)

