Migranti e “navi fantasma”: in Sicilia sbarcano oltre 450 persone. Intercettato un barcone in viaggio per l’Italia

Alle 14 di oggi, 24 maggio, circa 400 persone sono sbarcate sulla battigia della spiaggia di Vincenzella, a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Probabilmente arrivati a bordo di un barcone – poi ripartito – sono stati lasciati a pochi metri dall’arenile, nella zona sottostante al Castello. Divisi in piccoli gruppi si sono poi incamminati lungo le strade e le campagne, per trovare ristoro e aiuto dai passanti. Molti di loro si sono incamminati lungo la statale 115, chiedendo acqua e soccorso agli automobilisti in transito e sedendosi nelle zone d’ombra.

La polizia e i carabinieri, con l’aiuto di un elicottero, stanno cercando di riunirli tutti per via soprattutto delle disposizioni anti-Coronavirus. Al momento ne sono stati bloccati una trentina. Ci sono poi almeno tre le motovedette della guardia costiera impegnate nella ricerca dell’ipotetica nave dalla quale sono sbarcati, che per ora non è stata rintracciata.

Poco dopo lo sbarco di Palma di Montechiaro e quelli dei giorni scorsi a Lampedusa e Marsala, altre 52 persone originarie dell’Africa subsahariana – sia donne che uomini – sono state bloccate dai carabinieri della stazione di Linosa (sempre nell’Agrigentino), dopo che con un’imbarcazione di circa 10 metri li ha lasciati sugli scogli dell’isola delle Pelagie. La guardia costiera dovrà ora occuparsi di trasferire a Lampedusa i 52 arrivati e, intanto, sarebbe stato intercettato un altro barcone in acque internazionali che parrebbe essere in viaggio verso l’Italia.

I dati sugli sbarchi

Fonte: Ministero dell’Interno

I dati del Viminale aggiornati al 22 maggio contano 4.445 persone arrivate quest’anno in Italia, alle quali vanno aggiunte le circa 450 di oggi e i circa 70 sbarcati ieri, 23 maggio, tra Lampedusa e Marsala. Nello stesso periodo del 2019 gli arrivi erano stati 1.361, mentre nel 2018 erano stato circa 10.693. Il totale dei migranti arrivati lo scorso anno ammonta – sempre secondo i dati del ministero dell’Interno – a 11.471, mentre nel 2018 erano stati 23.370.

Fonte: Ministero dell’Interno

Foto copertina: Ansa, foto di repertorio

Leggi anche: