Rapporto Istat, i dati di Blangiardo sul Covid-19: «Il virus è stato la causa diretta della morte in 9 casi su 10»

«I contagi registrati finora sono stati nell’ordine di 240mila e hanno causato circa 35mila decessi. Il numero dei casi segnalati ha raggiunto il suo massimo nel mese di marzo, iniziando lentamente a diminuire ad aprile e a calare più decisamente e costantemente nei mesi di maggio e giugno. Da una prima analisi sui decessi di persone positive al test SarsCov2, indotte in collaborazione con l’Iss, il virus è risultato la causa diretta della morte 9 volte su 10, pur agendo spesso con altre concause».

Lo ha detto il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo nel corso della presentazione del rapporto annuale dell’istituto di statistica a Montecitorio, soffermandosi sui dati dell’epidemia da Coronavirus.

Allarme denatalità: – 10mila nati

«La rapida caduta della natalità potrebbe subire un’ulteriore accelerazione nel periodo post-Covid», rileva l’Istat. «Recenti simulazioni, che tengono conto del clima di incertezza e paura associato alla pandemia in atto, mettono in luce un suo primo effetto nell’immediato futuro; un calo che dovrebbe mantenersi nell’ordine di poco meno di 10mila nati, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021. E La prospettiva peggiora se si tiene conto dello shock sull’occupazione. I nati scenderebbero a circa 426mila nel bilancio finale del corrente anno, per poi ridursi a 396mila, nel caso più sfavorevole, in quello del 2021».

#RapportoAnnualeIstat 2020



Quadro macroeconomico italiano



✔️5,3% caduta Prodotto interno lordo

✔️6,6% calo nei consumi privati

✔️8,1% flessione investimenti #Blangiardo Presidente Istat #IstatperilPaese



👉https://t.co/4cKecxga0f pic.twitter.com/Ncr0Zq1XNi — Istat (@istat_it) July 3, 2020

Occupazione: 12% delle imprese pensa a ridurre posti di lavoro

«Il problema del reperimento della liquidità è molto diffuso, i contraccolpi sugli investimenti, segnalati da una impresa su otto, rischiano di costituire un ulteriore freno ed è anche preoccupante che il 12% delle imprese sia propensa a ridurre l’input di lavoro». Tuttavia «si intravedono fattori di reazione positiva e di trasformazione strutturale in una componente non marginale del sistema produttivo». Dai dati provvisori sulle forze di lavoro emerge inoltre che i lavoratori in Cig ad aprile – nella settimana di intervista – sono stati quasi 3,5 milioni. E, sempre ad aprile, quasi un terzo degli occupati (7,9 milioni) non ha lavorato. Cresciuti anche i lavoratori in ferie.

