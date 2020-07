Coronavirus, tutte le notizie della notte – Bolsonaro ha i sintomi del Covid, attesa per l’esito del tampone. Negli Usa 55 mila nuovi contagi

Sono 11,6 milioni i contagi di Coronavirus nel mondo, con 538 mila vittime. In testa alla classifica ci sono gli Stati Uniti, che nelle ultime 24 ore hanno registrato 55 mila nuovi casi, secondo la Johns Hopkins University, per un totale di quasi 3 milioni di infezioni e 130 mila morti. Segue il Brasile, con 1,6 milioni di casi e 65.487 decessi. Al terzo posto è passata l’India, che ora conta 719 mila contagi, scalzando il podio alla Russia, che registra 686 mila casi

Brasile

EPA/Myke Sena | Un sostenitore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro

Bolsonaro sospetto positivo

È in attesa dell’esito del tampone il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che ha dichiarato alla Cnn Brasil di avere i sintomi del Coronavirus. Bolsonaro, 65 anni, ha detto di avere 38 di febbre e una saturazione nel sangue pari l 96%. Al momento si sarebbe sottoposto alla cura con idrossiclorochina. Il risultato del tampone dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Bolsonaro ha poi aggiunto di essersi sottoposto a una risonanza magnetica dei polmoni, che per il momento non avrebbe mostrato alcun problema. Dopo settimane passate a minimizzare i rischi della pandemia, Bolsonaro è apparso in pubblico più volte senza mascherina stringendo mani e abbracciando i suoi sostenitori. Al momento la sua agenda è sospesa in attesa del responso dei medici.

