Il governo alla resa dei conti oggi con Autostrade, ultimatum di Conte: «Senza una proposta, via la revoca»

Sarebbero tre i cardini della trattativa per non procedere con la revoca della concessione: taglio delle tariffe, chiusura del contenzioso alla cifra di 2,9 miliardi e controllo statale della società attraverso la cessione del 51% delle quote

Il governo prova ad accelerare la trattativa sulla concessione per Autostrade, con la convocazione per oggi pomeriggio al ministero dei Trasporti dei vertici di Aspi. Sarà una sedia scomoda per i manager, dopo la la decisione di ieri della Consulta, che ha dichiarato legittimo escludere il concessionario per la ricostruzione del nuovo ponte Morandi. E Il presidente del Consiglio, da Madrid, dove si trovava per un incontro bilaterale con Pedro Sanchez, ha subodorato la tensione che da Genova si è propagata nel resto del Paese.

Così, Giuseppe Conte si è inserito nella vicenda, attribuendo le responsabilità di questo marasma alla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: «Io sono stato molto chiaro, ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di chiudere la partita ad horas o comunque entro questa settimana». Il gruppo di esperti che, per il governo, si sta occupando della concessione, avrebbe avuto un’indicazione chiara.

Il piano del governo

Per Autostrade, l’unico modo di evitare la revoca sarebbe quello di accettare un pacchetto di clausole stabilito dall’esecutivo. Nelle misure, ci sarebbe il taglio del 5% del tariffario su tutta la rete, una transazione “tombale” – ovvero senza la possibilità di contestazioni future – pari a 2,9 miliardi per chiudere il contenzioso e, soprattutto, il controllo dello Stato sulla società. Ed è proprio il 51% di quote da rilevare da Atlantia, società della famiglia Benetton che controlla Autostrade, lo scoglio più ostico della trattativa.

«È venuto il momento di decidere ed è il motivo per il quale sul dossier coinvolgerò l’intero Consiglio dei ministri, non solo i due ministri interessati», ha dichiarato sempre Conte nella giornata di ieri, limando le accuse ai due ministri del Partito democratico e coinvolgendo l’intero esecutivo sulla decisione. Dopo vari giustificativi sui ritardi di una possibile revoca che «riguarda l’intera concessione autostradale che va avanti dal 2008», il presidente del Consiglio ha lanciato il suo ultimatum.

«C’è una procedura di revoca avviata nei confronti di Autostrade e ci sono tutti i presupposti per portarla avanti – ha chiosato Conte -. A questo punto, o dalla controparte arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato, oppure non ci sono più le condizioni per proseguire». Nel pomeriggio, da via Nomentana, emergeranno nuovi dettagli: la ministra De Micheli, nonostante la lettera da lei firmata e che garantisce la gestione temporanea del ponte ad Autostrade, sembrerebbe determinata a non dare in concessione ai Benetton per lungo tempo il viadotto che sostituisce l’ex Ponte Morandi, cercando di coinvolgere nella gestione il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci.

