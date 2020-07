Sorteggi Champions League: l’Atalanta trova il PSG, Juve ai quarti con la vincente tra City e Real Madrid

Il calcio europeo torna in campo. A Nyon è il turno dei sorteggi dei quarti di finale di Champions League dopo lo stop imposto dal Coronavirus. L’Atalanta incontrerà il Psg mentre il Leipzig l’Atletico Madrid. Per la Juventus – che deva ancora giocare – l’avversario sarà la vincente di Real Madrid-Manchester City. Il Napoli – invece – nel caso di passaggio ai quarti potrebbe incontrare una tra Chelsea e Bayern.

Le altre 4 partite di ritorno verranno giocate il 7 e l’8 agosto. Per i quarti di finale è stata prevista una doppia ipotesi in attesa dell’esito delle partite restanti. «L’Atalanta non perde da 11 partite. Ne approfitto per salutare i miei amici italiani. Sarà un format diverso, dove tutti avranno la possibilità di vincere», ha dichiarato il direttivo sportivo della squadra francese ed ex calciatore del Milan Leonardo.

Per i sorteggi delle semifinali gli accoppiamenti sono:

Atalanta-Psg vs Lipsia-Atletico Madrid

Real Madrid/Man City-Lione/Juventus vs Napoli/Barcellona-Chelsea/Bayern

