Il Live Aid compie 35 anni: l’evento musicale e solidale che divenne leggenda – Il video

Il 13 luglio 1985, esattamente 35 anni fa, allo stadio londinese di Wembley e al John F. Kennedy Stadium di Philadelphia – in contemporanea – andava in scena l’evento televisivo (non solo musicale) più seguito di sempre, con due miliardi e mezzo di telespettatori da 150 Paesi: il Live Aid, da molti considerato il più grande evento rock della storia. Il momento clou fu senza dubbio l’esibizione di Freddie Mercury con i Queen. Elton John, in seguitò, dichiarerà: «Freddie rubò la scena a tutti, quel giorno». I Queen eseguirono Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Hammer to Fall, Crazy Little Thing Called Love, We Will Rock You e We Are the Champions. Momenti indimenticabili di una 24 ore entrata nella storia.

