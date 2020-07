Dietrofront sui voli: via libera al bagaglio a mano in cabina. Le novità nel nuovo Dpcm sui viaggi in aereo e treno

Il divieto di portare trolley a bordo era stato introdotto il 26 giugno. I vestiti non indossati dovranno essere inseriti in apposite buste

Il mantra rimane sempre lo stesso: la mascherina nei luoghi chiusi, il distanziamento di almeno un metro tra le persone e l’igiene delle mani. Il nuovo Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) parte dalle norme di base che sono state spiegate e rispiegate agli italiani in questi mesi di convivenza con il Coronavirus. Ma non solo. Il Dpcm introduce anche due variazioni in materia di viaggi: per i treni e per gli aerei.

Tornano i trolley nelle cappelliere

Da oggi sarà nuovamente concesso portare a bordo il bagaglio a mano sugli aerei. Il divieto era stato imposto lo scorso 26 giugno, quando l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) aveva spiegato che sugli aerei era possibile portare solo «bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato». L’obiettivo infatti era quello di ridurre i contatti tra i passeggeri, ribadendo tutta una serie di regole sui voli per contenere il rischio contagio durante l’emergenza sanitaria.

In caso di sovraffollamento, esattamente come succedeva prima, sarà la compagnia a scegliere quale bagaglio andrà in stiva. Nel Dpcm c’è una nota anche per quanto riguarda i vestiti non indossati, ad esempio una felpa che si vuole portare per affrontare il volo: da ora dovranno essere custoditi in buste sterilizzati fornite dalla compagnia.

Sui treni cade (in alcuni casi) il distanziamento di un metro

La modifica sul regolamento dei treni riguarda solo quelli di ultima generazione. Se i posti si trovano infatti solo in una fila verticale sarà possibile non rispettare la distanza di un metro, a patto che il sistema di areazione della carrozza soddisfi determinati parametri. Più che per i passeggeri, questa modifica è interessante per le aziende che ora possono vendere più biglietti.

