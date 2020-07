«Sii un eroe, indossa la mascherina»: il divertente appello di Jack Black a usare i dispositivi di protezione – Il video

«Sii un eroe, indossa una mascherina». Anche Hollywood si muove per sensibilizzare la popolazione sull’uso dei dispositivi di protezione. Questa volta ci ha pensato il mitico Jack Black che ha invitato tutti, tramite un video pubblicato su Instagram, a fare uso della mascherina anti Covid. Per attirare l’attenzione, si è travestito da supereroe seminudo, con mascherina blu e mantello rosso.

Jack Black

Tra una posa da Superman, un tuffo di testa in piscina, e la sua folta barba, l’attore si lancia in un monologo: «È tempo di essere un eroe, un eroe con la maschera. Ma non questo tipo di maschera – e fa il gesto di levare quella da supereroe – ma questo tipo – e ne indossa una chirurgica. Sii un eroe, indossa una maschera». E, in dissolvenza, l’hashtag #YourActionsSaveLives.

