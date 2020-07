Coronavirus, calano i nuovi contagi (ma con 11mila tamponi in meno). Altri 13 morti (ieri erano 3) – Il bollettino della protezione civile

Il bollettino del 20 luglio

In Italia, nelle ultime 24 ore, altre 190 persone sono risultate contagiate da Coronavirus, il totale dei casi sale così a 244.624. Ieri erano stati 219 i nuovi contagi, due giorni fa erano 249, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Dopo la Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto registrano i contagi più alti: +42 nuovi casi in entrambe le regioni. I morti in Italia sono stati +13, ieri erano state registrate 3 vittime, due giorni fa 14. Il totale dei decessi sale a 35.058. I guariti sono stati 213, il bilancio sale così a 197.162. Ieri erano guarite 143 persone.

Tornano a scendere gli attualmente positivi: sono 12.404, ieri erano 12.440, dato in aumento rispetto a due giorni fa quando erano 12.368. Calano i test effettuati, come di consueto il lunedì: nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 24.253 tamponi, 11.272 in meno rispetto a ieri quando erano stati 35.525. Il totale dei tamponi effettuati sale a 6.262.302, mentre i casi testati sono 3.754.568. Sono ricoverate in ospedale 745 persone, di cui 47 in terapia intensiva. Mentre altre 11.612 persone si trovano in isolamento domiciliare.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

