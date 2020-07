Coronavirus, tre morti in 24 ore. E ora i nuovi contagi di Emilia-Romagna e Veneto superano quelli della Lombardia – Il bollettino della protezione civile

Aumentano gli attualmente positivi: oggi 12.440, ieri erano 12.368. Nelle ultime 24 ore ore sono stati eseguiti più di 12mila tamponi in meno rispetto a ieri

Il bollettino del 19 luglio

I morti in Italia salgono a 35.045, nelle ultime 24 ore sono state registrate altre 3 vittime, ieri erano state 14, mentre erano 11 due giorni fa, secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Nelle ultime ore sono stati registrati 219 nuovi casi di contagio da Coronavirus, il totale sale così a 244.434, mentre ieri i nuovi casi erano stati 249, due giorni fa erano 233.

Il bilancio dei guariti sale a 196.949, di cui 143 nelle scorse 24 ore, ieri erano guarite 323 persone, due giorni fa erano 237. Salgono a quota 12.440 gli attualmente positivi, ieri erano 12.368. Ci sono 49 persone ricoverate in terapia intensiva, ieri erano 50. Mentre in totale sono 743 le persone che si trovano ancora in ospedale. Nelle ultime ore i test eseguiti sono stati 35.525, ieri erano 48.265. Il totale dei test sale a 6.238.049, mentre sono 3.740.447 i casi testati.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

