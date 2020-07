Il bollettino del 23 luglio

Secondo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile sull’epidemia in Italia di Coronavirus sarebbero 10 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Ieri infatti i decessi totali erano 35.082 oggi invece sono saliti a 35.092. Il numero dei nuovi casi positivi invece è di 306, in aumento rispetto a ieri quando si erano fermati a 282. In totale a questo punto il numero di casi in Italia è arrivato a 245.338 con 12.404 pazienti attualmente positivi. La Lombardia torna in cima alla classifica delle regioni che hanno registrato più nuovi casi, con un totale di 82 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore. L’Emilia-Romagna, che ieri era diventata la regione con più casi rimane stabile: 55 nuovi casi.

