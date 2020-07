Coronavirus, positiva 17enne durante una vacanza a Riccione: 40 in isolamento dopo una serata in discoteca

Era andata in ospedale Infermi di Rimini per forti dolori alle orecchie e qui le è stato eseguito il tampone. Così una 17enne modenese, in vacanza a Riccione, ha scoperto di essere positiva al Coronavirus. Una volta riscontrata l’infezione, le Ausl di Modena e della Romagna hanno fatto partire l’indagine epidemiologica: 40 persone in isolamento, sarebbero andati con la giovane in un noto locale di Misano Adriatico.

Mentre altri due ragazzi della comitiva della 17enne sono risultati positivi. La situazione però, assicura l’Ausl Romagna, è sotto controllo: «Alla luce dell’attività di contact tracing messa in atto, la situazione può considerarsi circoscritta». Sia la ragazza, che i due suoi amici contagiati, si trovano in isolamento domiciliare.

