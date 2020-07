C’è l’accordo sul Recovery Fund: neutralizzato il “super-freno” sui fondi, all’Italia resta la quota più grande di aiuti

L’Italia resta il Paese che potrà godere della quota maggiore del fondo a sostegno degli Stati colpiti dall’emergenza Coronavirus: 82 miliardi in sussidi e 127 in prestiti

L’accordo su Recovery Fund e sul Bilancio europeo 2021-2027 arriva all’alba del quinto giorno di trattative serrate tra i 27 Paesi del Consiglio europeo. Un lungo applauso liberatorio ha approvato l’ultimo compromesso proposto dal presidente Charles Michel, che prevede 750 miliardi in dotazione al Recovery Fund, di cui 390 miliardi in aiuti a fondo perduto a sostegno dei Paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus, mentre il Bilancio Ue è fissato a 1.074 miliardi. Per l’Italia resta la quota maggiore di aiuti europei, con 209 miliardi in totale, ripartiti in 82 miliardi in sussidi e 127 miliardi in prestiti.

Passa anche l’accordo sulla gestione dei fondi, con il “super-freno” chiesto a gran voce dai Paesi Frugali ridimensionato a strumento da usare solo in casi eccezionali. Su richiesta della delegazione italiana, sarà la Commissione ad avere competenza sulla procedura. Viene meno quindi la possibilità che un solo Paese possa far valere il potere di veto per bloccare i fondi per un singolo membro. In caso di attivazione del “super-freno”, poi, la procedura non dovrà durare più di tre mesi.

