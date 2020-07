Nelle Filippine la battaglia contro la disinformazione diventa lotta per la vita: la storia di Maria Ressa – Video

In nessun luogo l’erosione mondiale della democrazia, alimentata da campagne di disinformazione sui social media, è più evidente che nel regime autoritario del presidente filippino Rodrigo Duterte. La giornalista Maria Ressa pone gli strumenti della stampa libera – e della sua libertà – in linea con la difesa della verità e della democrazia. Ora la storia della sua battaglia è in un documentario, A Thousand Cuts, che esce ad agosto negli Stati uniti e poi, speriamo, in tutto il mondo.

Video editing: Vincenzo Monaco

Leggi anche: