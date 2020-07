Coronavirus, 60 mila nuovi casi negli Usa: Trump esalta di nuovo l’idrossiclorochina. Fauci: «Non funziona». In Cina 101 contagi: non succedeva da tre mesi

Usa

EPA/Al Drago | Il consulente della Casa Bianca per l’emergenza Coronavirus, il dottor Anthony Fauci

Torna a far discutere la linea di Donald Trump sulla gestione dell’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 60 mila nuovi casi e 1.592 vittime. Secondo il presidente americano, riporta il New York Times, si può «guardare gran parte del Paese ormai privo di Coronavirus». Nonostante anche l’ultimo rapporto dei funzionari federali ha registrato che 21 Stati sono alle prese con diversi focolai, gravi al punto da farli rientrare nella “zona rossa”, mentre 28 sono in “zona gialla” e uno, il Vermont, in “zona verde”.

Trump è poi tornato a difendere l’idrossiclorochina come rimedio efficace contro il Coronavirus. Solo lo scorso giugno, la Food and drug administration aveva revocato l’autorizzazione all’uso in emergenza del farmaco anti-malaria, riferendo più tardi di gravi rischi collaterali per la salute, soprattutto al cuore e ai reni. Trump ha però ribadito tutta la sua stima per la dottoressa Stella Immanuel, che è apparsa in un video poi bloccato dai social mentre promuove l’uso dell’idrossiclorochina. Durante il briefing, Trump si è poi lamentato di essere meno popolare di esperti come il dottor Anthony Fauci spiegando che «non piaccio a nessuno» per colpa del suo carattere, mentre lo scienziato «piace molto».

A Good Morning America, Fauci ha ribadito a proposito della idrossiclorochina che «gli studi clinici prevalenti che hanno esaminato l’efficacia dell’idrossiclorochina hanno indicato che non è efficace per il Coronavirus». Contemporaneamente Trump esaltava la pediatra Immanuel, che sostiene di aver guarito centinaia di pazienti con il farmaco anti-malaria. Lei stessa in passato sosteneva che il Dna di alieni viene attualmente usato nelle cure mediche e che diversi problemi ginecologici siano causati da rapporti sessuali nei sogni con demoni e streghe. Quando a Trump è stato chiesto un chiarimento su questo aspetto, ha risposto di non sapere nulla su di lei e ha lasciato il briefing.

Cina

EPA/ALEX PLAVEVSKI | Una donna prega al tempio Jing a Shanghai, in Cina

In Cina tornano a salire i contagi con 101 casi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto da oltre tre mesi e mezzo, secondo la Commissione sanitaria nazionale. Diverse nuove infezioni arrivano dalla provincia di Xianjiang, nella zona occidentale del Paese, dove i nuovi casi sono stati 89. Uno invece è stato rilevato a Pechino, mentre tre erano casi importati dall’estero. Nel bilancio giornaliero ci sono anche 27 nuovi pazienti asintomatici, in calo rispetto ai 34 del giorno prima. Dall’inizio della pandemia, la Cina ha confermato 84.060 contagi e 4.634 vittime.

