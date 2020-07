Coronavirus, aumentano i morti: altri 9 (ieri erano 3). Stabili i nuovi casi, con 6mila tamponi in più. Preoccupa ancora il Veneto: +117 contagi in 24 ore

Il bollettino del 31 luglio

Sono 9 i nuovi decessi legati al Coronavirus comunicati oggi, 31 luglio, dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Ieri le vittime erano state 3 – un dato che era in miglioramento rispetto alle 7 del giorno prima e alle 10 del 29 luglio. Il totale delle morti in Italia sale così a 35.141. I nuovi positivi sono invece + 379, su un totale di 68.444 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i nuovi casi erano stati 386, mentre il giorno prima 289. Il totale dei casi di Covid-19 registrati fin dall’inizio della pandemia è di 247.537.

In tutto, i tamponi eseguiti sono stati 6.820.613, per un totale di 4.061.667 casi testati. Per quanto riguarda gli attualmente positivi, al momento in Italia ci sono 12.422 persone positive al Sars-Cov-2 (ieri 12.230). I guariti sono in tutto 199.974, (+ 178 rispetto a ieri). I pazienti ricoverati con sintomi sono 716 (ieri 748), di cui 41 terapia intensiva (ieri 47). I cittadini in isolamento domiciliare sono in tutto 11.665.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

