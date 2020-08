Coronavirus, in Italia calano i nuovi contagi, ma con oltre 15mila tamponi in meno. Le morti sono 5 (ieri 9) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 1° agosto

Calo dei nuovi positivi al Coronavirus in Italia. Oggi, 1 agosto, stando a quanto riportato dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, i nuovi contagi sono 295. Ieri, l’aumento era stato di +379, a fronte dei +368 del giorno precedente. Il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio è di 247.832, per un totale di 6.873.496 tamponi (+52.883 rispetto a ieri, quando l’aumento era stato però di 68.444).

Gli attualmente positivi sono 12.457 (ieri 12.422). Le vittime legate al Covid-19 sono invece 5: una cifra che porta il totale dei decessi a 35.146. Ieri, le morti erano state 9, mentre il 30 luglio se ne erano registrate 3. I guariti sono in tutto 200.229, (+ 255 rispetto a ieri, quando erano 199.974). I pazienti ricoverati con sintomi sono 705 (ieri 716), di cui 43 in terapia intensiva (ieri 41). I cittadini in isolamento domiciliare sono invece 11.709.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Grafiche a cura di Vincenzo Monaco

Leggi anche: