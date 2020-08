Coronavirus, calano ulteriormente i contagi: +159 (ieri era 239) ma con i tamponi quasi dimezzati. I morti sono +12 – Il bollettino della protezione civile

Il bollettino del 3 agosto

Il nuovo bollettino nazionale dell’emergenza Coronavirus, con i dati diffusi oggi come ogni giorno dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, vede un incremento dei casi totali di 159 unità nelle ultime 24 ore, e 12 nuove vittime.

Calano quindi per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19: oggi +159, ieri +239, due giorni fa +295 e tre giorni fa +379. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono (come sempre, nello strascico del weekend) 24.036 – l’incremento ieri era stato del doppio, +43.269, due giorni fa di +52.883. I casi postivi in Italia sono ad oggi 248.229, per un totale di quasi 7 milioni di test 6.940.801 pari a 4.131.535 casi testati.

Sono 12 le vittime registrate nelle ultime 24 ore. Il dato aumenta rispetto alle 8 vittime di ieri e le 5 di due giorni fa. Il numero totale delle persone positive al virus e decedute in Italia dall’inizio dell’epidemia arriva a quota 35.166, mentre le guarigioni raggiungono il totale di 200.589. Aumentano gli attualmente positivi: 12.474. 11.699 persone sono in isolamento, 734 – ieri erano 708 – i pazienti ricoverati di cui 41 – uno meno di ieri – in terapia intensiva.

Il Friuli Venezia Giulia segnala che «a seguito di una verifica interna sulla correttezza e completezza dei dati relativi a COVID-19, sono emersi i seguenti ricalcoli»: una morte non conteggiata, risalente al 22giugno e non precedentemente comunicata e «6 casi positivi indicati come casi da screening, in realtà casi da sospetto diagnostico».

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

