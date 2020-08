Stretta sui migranti, Conte: «Dobbiamo intensificare i rimpatri». L’affondo di Zaia: «Senza di loro non avremmo focolai»

Superate le settimane dei provvedimenti in campo economico, l’agenda politica vede tornare in cima all’elenco la questione migranti. Non potrebbe essere altrimenti, vista la difficile situazione che sta vivendo l’isola di Lampedusa, dove si susseguono costantemente gli sbarchi. Dopo gli appelli lanciati alcuni giorni fa dal sindaco Totò Martello, che ha denunciato il grave sovraffollamento dell’hotspot dell’isola, questa mattina altri 200 migranti sono giunti a bordo di otto barchini diversi, tra la notte e l’alba.

Un fenomeno nuovo nel Mediterraneo, con la metà delle imbarcazioni che è riuscita ad arrivare direttamente sulla terraferma, tanto che i migranti sono sbarcati in maniera autonoma. Con questi nuovi arrivi l’hotspot dell’isola torna, a fronte di soli 95 posti disponibili, a riempirsi con oltre 900 persone. Per alleggerire la pressione sulla struttura dell’isola, il Governo ha inviato una prima nave con mille posti, la Gnv Azzurra, il cui arrivo è previsto in giornata. Il Viminale intanto ha avviato una nuova gara per il reperimento di una seconda nave, sulla quale far svolgere la quarantena ai migranti che sbarcano in Italia.

Conte sui rischi sanitari: «Dobbiamo essere duri e inflessibili»

Nella tarda mattinata è intervenuto sul tema il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi a Cerignola, in Puglia, per la presentazione del progetto LegaliTour: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare», ha detto, e «non possiamo permettere che i sacrifici» fatti dal Paese per la crisi Coronavirus «siano vanificati, addirittura da migranti che tentano di sfuggire alla sorveglianza sanitaria. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo essere duri e inflessibili».

Il premier, che nel pomeriggio sarà a Genova per l’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio, ha poi confermato la collaborazione con le autorità tunisine, sottolineando come si debbano «intensificare i rimpatri». «Non si entra in Italia in questo modo – ha ribadito – e soprattutto in questo momento di fase acuta non possiamo permettere che la comunità internazionale sia esposta ad ulteriori pericoli non controllabili».

L’attacco di Zaia

In mattinata è intervenuto sul tema anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, osservando come i focolai nelle caserme e nelle strutture per i migranti nella sua Regione sono «la prova provata che questi immigrati ospitati, anche senza titolo, devono essere mandati a casa». «Se non avessimo queste strutture – ha proseguito il governatore – non avremmo avuto focolai». In ultimo ha aggiunto che «siamo riusciti anche nelle case di riposo ad avere contagio zero. Questi ragazzi in perfetta forma fisica dovevano stare più attenti».

Video Vista

