TikTok, lo schiaffo di Microsoft a Trump: avanti con le trattative. Le esilaranti reazioni degli influencer al possibile ban negli Usa

Si va avanti. Microsoft ha reso noto che intende proseguire le trattative con la cinese ByteDance per l’acquisizione di TikTok negli Usa. L’annuncio è arrivato dopo che il ceo del gigante hi-tech, Satya Nadella, ha parlato col presidente americano Donald Trump. Nadella ha fatto sapere di aver assicurato a Trump, che si era detto contrario all’accordo commerciale, il suo impegno ad andare incontro a tutte le sue preoccupazioni sul caso.

Microsoft ha auspicato che i negoziati con ByteDance – anticipati dal New York Times – possano essere completati entro il 15 settembre. In ballo ci sarebbe la cessione non solo delle operazioni in Usa della app di condivisione video, ma l’acquisizione di quelle in Australia, Nuova Zelanda e Canada. Con la presa di TikTok, Microsoft sbarcherebbe per la prima volta nel mondo dei social e lancerebbe così ufficialmente la sfida a Facebook e Google.

Le reazioni dei tiktokers al possibile ban

Nelle scorse settimane, Trump aveva dichiarato di aver preso in considerazione l’ipotesi di bannare l’applicazione dagli Stati Uniti perché, essendo la ByteDance un’azienda di proprietà cinese, lo considerava una minaccia alla sicurezza nazionale. Si vedrà ora se si trattava di un’intenzione reale o di una strategia per negoziarne l’acquisto, ma intanto l’opzione ha suscitato reazioni di ogni tipo tra gli utenti.

Addison Easterling è una ragazza di 19 anni che ha lasciato gli studi per fare l’influencer. Nel video bussa ironicamente alle porte dell’Univeristà della Louisiana come conseguenza alla possibile chiusura della piattaforma

Tiktok potrebbe non piacere a Trump anche per la portata organizzativa che ha avuto tra i giovani – e non – nel periodo dei comizi. L’ultimo esempio è stato il boicottaggio di massa messo in moto anche da centinaia di utenti in Arizona, e che ha condotto a un flop di partecipazioni al BOK Center di Tulsa. Ma non solo: secondo gli utenti più giovani, TikTok è occasione per fare rete anche su temi come il disastro climatico e i movimenti antirazzisti come il Black Lives Matter.

Griffin Johnson, una delle TikTok-star più seguite sul social

Keemokazi è un musicista californiano molto popolare su TikTok

