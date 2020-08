Coronavirus, diminuiscono i morti: +5 (ieri +12). Salgono leggermente i casi: +190 (ieri +159), ma con quasi il doppio dei tamponi – Il bollettino della Protezione Civile

Aumentano però i pazienti in ospedale – 761 rispetto ai 734 di ieri. Stabile il numero delle persone in terapia intensiva: ancora 41

Il bollettino del 4 agosto

Aumenta, ma è in linea rispetto a ieri, il dato relativo ai nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore: +190 oggi, a fronte dei +159. È quando emerge dalla nuova fotografia scattata anche oggi dal bollettino sull’epidemia di Coronavirus nel paese di Protezione Civile e Ministero della Salute. Il numero dei casi totali registrati in Italia dall’inizio del monitoraggio è di 248.419 ad oggi. L’incremento era di +239 due giorni, +295 tre giorni fa e +379 quattro giorni addietro.

Le vittime salgono a 35.171: 5 nelle ultime 24 ore, mentre ieri il dato relativo era di 12 persone positive a Covid-19 decedute. Risalgono, come di consueto, i tamponi effettuati da ieri: 43.788 nelle ultime 24 ore, mentre ieri il dato relativo, eredità del weekend, era di 24.036, due giorni fa di +43.269 e tre giorni fa di +52.883. Il totale dei tamponi fatti nel nostro paese dall’inizio dell’emergenza è di 6.984.589 e i casi analizzati sono 4.155.026.

Sono 200.766 le persone guarite in Italia. E continuano ad aumentare, per quanto “solo” di 12 unità a livello nazionale, gli attualmente positivi in tutto il paese: 12.482 oggi – ieri erano 12.474. Scendono le persone al momento in isolamento, 11.680 oggi, 11.699 ieri. Aumentano però i pazienti in ospedale – 761 rispetto ai 734 di ieri. Stabile il numero delle persone in terapia intensiva: 41 oggi come ieri.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

