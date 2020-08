Beirut. Secondo Israele c’era un’infrastruttura missilistica di Hezbollah? Gli utenti sbagliano luogo

Gli utenti, alla ricerca di qualche prova, scovano un vecchio tweet israeliano che però non è collegabile all’esplosione

Nel cercare di comprendere o dare colpe sull’esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 a Beirut, in Libano, gli utenti su Twitter hanno scovato un vecchio tweet del 2018 dell’account ufficiale delle Israel Defense Forces (@IDF) in merito ad un’infrastruttura missilistica di Hezbollah situata «nella stessa zona» in cui – secondo gli utenti – sarebbe avvenuto il disastro. Dovrebbero comprarsi un navigatore o usare meglio Google Maps.

Il tweet esiste e fa parte di un breve thread pubblicato il 27 settembre 2018 dall’account ufficiale delle Forze di difesa israeliane: «EXPOSED: Iranian and Hezbollah Accurate Missile Project». Nelle foto è possibile osservare che si le immagini satellitari riprendono un aeroporto, ma non risulta che ci sia una struttura del genere vicino al luogo dell’esplosione.

Controllando con Google Maps è possibile osservare il luogo indicato dalle forze israeliane e quello dell’esplosione: la distanza è di circa 7 km da un punto all’altro.

Nell’immagine sopra riportata notiamo che l’aeroporto si trova più a sud di Beirut mentre il luogo dell’esplosione è situato a nord.

