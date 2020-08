Conte ai pm: «Mai visto il parere del Cts su Alzano e Nembro». Ma in un’intervista al Fatto Quotidiano il 2 aprile disse il contrario

Dopo la desecretazione degli atti del Comitato tecnico scientifico, relativi all’istituzione del lockdown nazionale, l’attenzione si sposta adesso su quelli non ancora disponibili e che riguardano la mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro. Oggi L’Eco di Bergamo ha pubblicato il verbale dove il Cts, il 3 marzo, chiedeva rigide misure per il contenimento della pandemia del Coronavirus, ovvero una zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro.

Intanto però emerge un dettaglio. Come ha riportato il Corriere della Sera, il presidente del Consiglio avrebbe detto ai magistrati di Bergamo, che lo scorso 12 giugno lo hanno ascoltato a Roma, di non aver mai visto il verbale: «Quel documento non mi è mai arrivato. Non l’ho mai visto», riporta il Corriere.

Ma a smentire questa versione dei fatti c’è un’intervista rilasciata, il 2 aprile, al Fatto Quotidiano e riportata sul sito istituzionale di Palazzo Chigi. «Mi permetta di ricostruire cronologicamente i passaggi – disse Conte -. La sera del 3 marzo il Comitato tecnico scientifico propone per la prima volta la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano Lombardo e Nembro. Ormai vi erano chiari segnali di un contagio diffuso in vari altri comuni lombardi, anche a Bergamo, a Cremona, a Brescia».

Quindi, se il 2 aprile Conte disse al Fatto Quotidiano che il 3 marzo il Cts aveva proposto la possibilità di una nuova zona rossa per i comuni di Alzano e Nembro, come è possibile che il 12 giugno abbia detto ai magistrati di non saperne nulla?

