Il dl Agosto oggi sul tavolo del governo: sciolto il nodo licenziamenti. In bilico il bonus ristoranti, dentro il “pacchetto Sud”

Dopo giorni di liti all’interno del governo e di tiri alla fune tra Confindustria e sindacati, il nodo licenziamenti sembra essere stato sciolto e il dl agosto arriverà oggi, 7 agosto, sul tavolo del governo, dopo il Cdm saltato ieri.

Sciolto il nodo liceziamenti

La possibilità di licenziare sarà flessibile: legata alla cassa integrazione. Solo le aziende che hanno usufruito di tutte le 18 settimane di Cig potranno lasciare a casa i dipendenti. Inoltre il blocco sarebbe comunque esteso fino a novembre. Un compromesso dunque tra fine anno – come avrebbe voluto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, insieme ai sindacati – e il 15 ottobre, data che aveva proposto il ministro Gualtieri insieme a esponenti del M5s per venire incontro agli industriali. Soddisfatto anche il segretario della Cgil Maurizio Landini che ieri sulle pagine di Repubblica aveva lanciato l’allarme: «Stop ai licenziamenti o sarà scontro sociale».

Il bonus ristoranti salta?

Starebbe per saltare invece il bonus ristoranti, che prevedeva rimborsi fino al 20% ai clienti. Secondo alcune indiscrezioni emerse dopo il vertice di ieri, il bonus sarebbe ormai saltato per fare spazio al pacchetto per il Sud. Mentre secondo altri, come l’AdnKronos, sarebbe ancora su tavolo, pronto per essere allargato anche al settore dei mobili e dell’abbigliamento. «C’è un forte pressing del M5s per confermare la norma», ha detto una fonte all’agenzia di stampa Ansa all’uscita da Palazzo Chigi questa notte.

Pacchetto Sud

La grande novità sul tavolo sarebbe però il pacchetto per il Sud: incentivi e decontribuzione per le aziende che assumono nel meridione. Il valore del pacchetto è di 1,2 miliardi dei 25 stanziati con lo scostamento di bilancio, ma sarebbe stato pensato come un piano decennale dal costo complessivo di 4,8 miliardi, secondo quanto riporta La Repubblica. Le aziende del meridione che, a partire dal primo ottobre, assumeranno nuovi lavoratori con contratti stabili o stabilizzeranno precari avranno un taglio dei contributi del 30%.

Altre misure

Restano gli incentivi per i ristoratori che acquisteranno prodotti made in Italy e il contributo a fondo perduto per i commercianti nei centri storici. Salvo inoltre il cash-back: sconti e premi per gli acquisti con moneta elettronica. Prorogato il reddito di emergenza di un mese. Queste le misure che dovrebbero essere discusse oggi. L’ultima parola però è del Cdm.

Leggi anche: