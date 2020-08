Il video choc di Madrid per incentivare l’uso della mascherina

La campagna della Comunidad de Madrid per fare capire alle persone l’importanza dei dispositivi di protezione

La mascherina durante l’estate può accaldare, ma ci sono cose che scaldano di più. La Comunidad de Madrid per incentivare l’uso della mascherina ha scelto di pubblicare un video choc. L’obiettivo è far capire alle persone che, anche se indossare una mascherina per contrastare il Coronavirus è un piccolo sacrificio, ci sono conseguenze ben peggiori.

Spot source: Youtube- Comunidad de Madrid

