Azzolina e il concorso da dirigente scolastico: «Io auto-assunta? L’ho regolarmente superato»

Lucia Azzolina risponde colpo su colpo alle parole di Matteo Salvini che alcuni giorni fa ha accusato la ministra dell’Istruzione di conflitto di interesse. Al centro del botta e risposta c’è il concorso da dirigente scolastico del novembre 2017, che Azzolina ha vinto.

Salvini aveva parlato di circostanza «vergognosa»

Qualche giorno fa Salvini aveva detto: «Vergognoso, Azzolina stabilizza se stessa, cosa sarebbe successo se lo avessi fatto io?». Salvini aveva definito la circostanza «inopportuna, imbarazzante e vergognosa», per quanto «legalmente ineccepibile».

La risposta della ministra è arrivata via Facebook: «Salvini mi accusa di essermi “auto-assunta”? Continua a non azzeccarne una sulla scuola! Ancora una volta, l’ennesima, non sa di cosa parla. Non è certo il ministro che può decidere di bloccare o non bloccare una graduatoria, fortunatamente». Azzolina ha spiegato di essersi «iscritta alle prove del concorso nel 2017 quando ero solo una docente e l’ho regolarmente superato. Avevo pienamente il diritto di farlo».

La ministra, quindi, ha aggiunto: «Ci sono migliaia di persone che hanno fatto un concorso da dirigente scolastico, lo hanno vinto, e aspettano di essere assunte. A maggior ragione in periodo di emergenza queste assunzioni servono, anche per limitare il fenomeno delle reggenze. Cosa propone Salvini? Di non assumere perché fra i vincitori di quel concorso del 2017 figuro anche io?».

