Coronavirus, nessun decesso in Lombardia. Calano anche i nuovi positivi, con più tamponi: +31 (ieri 71)

Nessun decesso da Covid-19 in Lombardia. Ieri, 9 agosto, si era registrato 1 decesso, mentre erano state 3 le vittime riportate l’8 agosto. In totale, quindi, le morti legate al Coronavirus sul territorio restano a quota 16.833. Per quanto riguarda i nuovi casi, oggi sono +31: ieri i nuovi contagi erano stati 71, in leggera diminuzione rispetto ai 76 del giorno precedente. Per quanto riguarda i ricoveri, la Regione conta ancora 150 posti letto occupati (-5 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (invariato da ieri). I dimessi e i guariti sono invece in tutto 74.504 . Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 9.343 unità (ieri +6.494) per un totale di 1.374.709 tamponi dall’inizio della pandemia.

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+4) di cui +4 a Milano città

(+4) di cui +4 a Bergamo (+3)

(+3) Cremona (+3)

(+3) Brescia (+7)

(+7) Mantova (+2)

(+2) Varese (0)

(0) Como (0)

(0) Monza e Brianza (+2)

(+2) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (0)

(0) Pavia (+1)

(+1) Lecco (0)

