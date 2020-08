Arrestata anche Agnes Chow, leader degli studenti: la dittatura cinese regna a Hong Kong

L’arresto di una delle fondatrici di Demosisto è l’ultimo in una serie di arresti compiuti dalle forze dell’ordine in nome della nuova legge sulla sicurezza nazionale che viene utilizzata per mettere in un angolo i movimenti pro-democrazia di Hong Kong e adesso anche i media

L’ultimo messaggio dal suo account Twitter, seguito da oltre 460mila persone, risale al 30 giugno ed è un messaggio di addio al movimento pro-democrazia, Demosisto, che Agnes Chow, classe 1996, aiutò a fondare a Hong Kong nel 2016 insieme a Nathan Law e Joshua Wong. La conferma del suo arresto lunedì sera arriva invece dal suo account Facebook: «È stato confermato che Agnes Chow è stata arrestata – si legge – per “incitamento alla secessione” ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale».

Dal suo esilio a Londra Nathan Law, fuggito dal Paese a inizio luglio dopo l’introduzione della nuova legge sulla sicurezza nazionale, accusa la Cina di voler mettere a tacere le voci di resistenza a Hong Kong. Fa altrettanto Joshua Wong, che scagliandosi contro l’ulteriore giro di vite sulla libertà di stampa, lancia l’hashtag #Freeagnes e condivide una raccolta fondi per il movimento pro-democrazia che ormai boccheggia, dopo lo scioglimento di Demosisto a fine giugno e con un leader in esilio, una in prigione e l’altro – Joshua Wong – costretto a rinunciare alla propria candidatura nelle elezioni legislative previste ad agosto.

Le ultime mosse di Pechino dopo la legge di sicurezza nazionale

A fine luglio altri quattro attivisti erano stati arrestati per aver formato un gruppo su Facebook che perorava la causa dell’indipendenza di Hong Kong dalla Cina: un crimine, con l’entrata in vigore a fine giugno della nuova legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino. La stessa legge ha decretato l’ineleggibilità di Wong al consiglio legislativo di Hong Kong (il Parlamento) nonostante il movimento da lui fondato predichi non tanto l’indipendenza, quanto l’autonomia di Hong Kong dalla Cina fino al 2047, data in cui Hong Kong sarebbe tornata ad essere cinese.

Ma Pechino ha fretta. Insieme a Chow sarebbero state arrestate altre 10 persone lunedì. Tra loro c’è anche Jimmy Lai, noto come il “Murdoch” di Hong Kong e fondatore di Apple Daily che su Twitter si descrive come il media pro-democrazia più esplicito di Hong Kong. L’accusa nei confronti di Lai è di essere colluso con forze straniere e di aver «pronunciato parole sediziose». Il suo arresto – seguito da una retata delle forze dell’ordine nella redazione di Apple Daily – segna la prima volta in cui degli esponenti dei media vengono arrestati in nome della legge di sicurezza nazionale.

Come ha scritto Wong in un editoriale per il quotidiano britannico The Independent, ieri è stata anche la prima volta in cui la polizia di Hong Kong ha introdotto una nuova restrizione nella copertura delle notizie, imponendo linee di confine e limitando l’accesso ai media anche agli organi di stampa internazionali come Reuters, AFP e AP, che volevano raccontare quanto stava accadendo all’Apple Daily. Inoltre, negli ultimi giorni sono stati cambiati anche i vertici di alcune emittenti televisive, come iCable e NowTV, sostituti con figure più filo-Pechino.

Su Twitter il segretario di stato americano Mike Pompeo ha definito gli arresti «un’ulteriore prova che il PCC ha eviscerato le libertà di Hong Kong ed eroso i diritti del suo popolo». Oggi l’Apple Daily è uscito comunque. Verso le due di mattina c’erano lunghe fila di persone in attesa di comprare il quotidiano. Anche Joshua Wong si è scattato una foto subito dopo averlo acquistato (alle 4.23 del mattino, ha precisato). In copertina c’era una foto di Jimmy Lai, mascherina e sguardo abbassato, mentre veniva condotto verso l’uscita del suo giornale dalle forze dell’ordine.

I believe @JimmyLaiApple would be really impressed when he knew hundred thousands HKers went to purchase @appledaily_hk.



(I purchased around 04:23am)#supportappledaily#weneedappledaily pic.twitter.com/FWCkehVERc — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) August 11, 2020

In copertina EPA/VERNON YUEN | Agnes Chow a Hong Kong, Cina, 10 agosto 2020.

Leggi anche: