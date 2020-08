Coronavirus in Lombardia: aumentano i positivi ma con più tamponi. Ancora nessun decesso, stabili le terapie intensive

Il bollettino del 12 agosto

Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +102 casi (16 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologici) contro i +68 di ieri. Nessun decesso per il quinto giorno consecutivo. Il totale delle persone decedute dall’inizio della pandemia è di 16.833. I ricoverati sono 165 (ieri 160), ovvero +5. Stabili le terapie intensive, con 10 persone ricoverate, esattamente come ieri.

I dimessi, oggi 12 agosto, sono 1.407 mentre i guariti 73.293. Cresce invece il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +7.960 contro i +4.537 di ieri per un totale di 1.387.206 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano segnalati +29 casi mentre in città +13: ieri, invece, rispettivamente +21 e +12.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+29) di cui +13 a Milano città

(+29) di cui +13 a Bergamo (+6)

(+6) Cremona (+2)

(+2) Brescia (+11)

(+11) Mantova (+19)

(+19) Varese (+6)

(+6) Como (+8)

(+8) Monza e Brianza (+4)

(+4) Lodi (+5)

(+5) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (+2)

(+2) Lecco (+5)

Leggi anche: