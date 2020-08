Coronavirus, i contagi sono 523 (con meno tamponi di ieri) focolai in tutta Italia. Sei i morti. Preoccupano Veneto e Lombardia – il bollettino della Protezione Civile

Le persone attualmente positive sono +290. Unica regione a zero contagi è la Valle d’Aosta

Il bollettino del 13 agosto

In Italia i dati sulla pandemia da Coronavirus mostrano un aumento dei contagi sopra quota 500: +523. Ieri i nuovi contagi erano +481. Il bollettino della Protezione civile registra 6 nuove vittime nelle ultime 24 ore, ieri erano +10. Per un totale di 35.231. L’unica regione con 0 contagi è la Valle d’Aosta. Preoccupano i dati di Veneto e Lombardia, con un incremento di 84 e 74 casi rispetto a ieri.

Il numero degli attualmente positivi sale a 14.081 con un incremento di +290, ieri era stato di +230. Le persone in terapia intensiva sono 55: +2 rispetto al dato registrato ieri. Le persone dimesse e/o guarite sono invece in totale 202.923: +226. Nelle ultime 24 ore si sono effettuati 51.188 tamponi, in calo rispetto ai 52.658 di ieri.

Ieri e oggi a confronto

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Questi i dati dei pazienti attualmente positivi al Coronavirus regione per regione:

