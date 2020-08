Coronavirus, in Lombardia crescono i nuovi contagi: +154 (ieri +91) con 5000 tamponi in più. Un terzo dei malati solo a Milano. Due i decessi

Tornano a crescere le terapie intensive (+2). Bergamo è di nuovo la seconda provincia per contagio, seconda solo a Milano

Il bollettino del 20 agosto

I dati di oggi 20 agosto 2020

Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri hanno sforato quota 100 con +91 casi in appena 24 ore. Oggi, 20 agosto, invece, sono +154 (di cui 30 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologici). Le vittime sono +2 mente ieri +4 per un totale di 16.846 decessi. Salgono ancora i ricoverati che oggi sono 155 (+4 rispetto a ieri) e anche le terapie intensive. Oggi sono 16 contro i 14 di ieri (+2).

I dimessi sono 1.285, i guariti 74.164 (+51) mentre nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +13.757 tamponi contro i +9.000 di ieri per un totale di 1.446.233 tamponi dall’inizio del monitoraggio. Nella provincia di Milano si segnalano +47 casi (ieri +23) mentre in città +26 (ieri +16). Nessun decesso solo a Pavia, +27 contagi a Bergamo.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+47) di cui +26 a Milano città

(+47) di cui +26 a Bergamo (+27)

(+27) Brescia (+23)

(+23) Mantova (+18)

(+18) Cremona (+13)

(+13) Como (+12)

(+12) Monza e Brianza (+7)

(+7) Varese (+6)

(+6) Sondrio (+3)

(+3) Lodi (+2)

(+2) Lecco (+2)

(+2) Pavia (0)

