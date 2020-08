Coronavirus, resta elevata l’allerta in Francia: 4.586 nuovi contagi e 23 decessi nelle ultime 24 ore

Sono in lieve calo, ma sempre preoccupanti, i numeri dei nuovi contagi da Coronavirus in Francia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 4.586. Lo ha reso noto oggi, 21 agosto, il ministero della Sanità. Ieri, 20 agosto, erano stati raggiunti i 4.771 nuovi contagi, record dalla fine del lockdown. Il ministero della Sanità francese ha fatto sapere che si contano anche 23 decessi, contro i 12 di ieri, per un totale di 30.503 morti e 234.400 contagi dall’inizio della pandemia.

La tendenza degli ultimi giorni, spiegano le autorità sanitarie, non è riconducibile al solo fatto che si stanno facendo più tamponi, perché il numero dei nuovi casi cresce a un ritmo molto più rapido rispetto a quello dei test effettuati. Restano invece stabili i ricoveri in terapia intensiva.

Nessuna marcia indietro sulla riapertura delle scuole

Parallelamente al numero di nuovi contagi, nelle ultime settimane la Francia ha visto aumentare anche quello dei focolai monitorati dalle autorità sanitarie: 266, stando ai dati di ieri. Il governo ha rilevato una situazione di “rischio moderato o significativo” in 31 dipartimenti.

In Francia la riapertura delle scuole è prevista per il primo settembre. Al momento, il governo di Parigi non ha manifestato l’intenzione di fare passi indietro a riguardo.

