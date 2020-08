Coronavirus, in Italia superati i mille positivi: +1.071 (ieri +947). Scendono i morti: +3 (ieri +9) – Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 22 agosto

Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus Italia. Dopo il balzo degli ultimi due giorni (ieri +947, due giorni fa +845) oggi la Protezione Civile ha registrato un aumento di +1.071. Per quanto riguarda i decessi, invece, le nuove vittime sono 3, a fronte delle 9 di ieri e le 6 di due giorni fa. In totale, le morti legate al Covid-19 salgono a 35.430. Il bilancio dei contagi registrati fin dall’inizio del monitoraggio è di 258.136. Gli attualmente positivi sono invece 17.503 (ieri 16.678)

Nell’ultima giornata sono stati analizzati 77.647 tamponi ieri (+71.996 ), per un totale di 4.692.505 tamponi eseguiti dall’inizio della pandemia. La regione con un incremento maggiore di casi è il Lazio (+215). Seguono Lombardia (+185) e Veneto (+160). Per quanto riguarda i ricoveri, oggi si registrano ancora 924 pazienti con sintomi (ieri 919), di cui 64 in terapia intensiva (ieri 69). In isolamento domiciliare ci sono ancora 16.515 persone. I dimessi e guariti sono 205.203 (ieri 204.960).

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: